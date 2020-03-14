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14.03.2020 12:21
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Петербурженка, у которой много имен, ушла с новой работы не прощаясь. Но сперва она узнала, как открыть сейф

Более миллиона рублей исчезли из сейфа магазина по продаже шин и дисков в Невском районе Петербурга. Вместе с ними пропала кассирша, которую взяли на работу две недели назад.

Как стало известно «Фонтанке» 14 марта, с заявлением о краже юрист организации обратился накануне. Он уточнил, что пропали 1,3 млн рублей из сейфа, который стоял в помещении магазина на Глухоозерском шоссе. Подозрение сразу пало на кассира, девушка работала в организации две недели. Оказалось, что паспорт работодателям она принесла чужой, владелица потеряла его в феврале 2020 года. На реальную личность похитительницы указали отпечатки пальцев.

Причастной к краже может быть 35-летняя петербурженка, которая как минимум один раз меняла фамилию, отчество и дату рождения.

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Комментарии (3)

zenotr
Таджиков набрали видимо которые все на одно лицо
260651651
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zavval
Работодатели, которым лень проверить паспорт на общедоступном сайте ФМС при найме работника имеющего прямой доступ к деньгам, заслуживают штраф в виде содержимого сейфа.)
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