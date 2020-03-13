Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. 13 марта он написал об этом на своей странице в Facebook.



«Пора прощаться. Спасибо за путешествие! <...> Именно в этой (спортивной — прим. ред.) вселенной я хочу продолжать выражать себя, вкладываться, делиться», - пишет Фуркад.

