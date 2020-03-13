«Спасибо за путешествие». Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад заявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. 13 марта он написал об этом на своей странице в Facebook.
«Пора прощаться. Спасибо за путешествие! <...> Именно в этой (спортивной — прим. ред.) вселенной я хочу продолжать выражать себя, вкладываться, делиться», - пишет Фуркад.
Биатлонист не уточнил, каким именно образом он продолжит заниматься спортом. Он поблагодарил за поддержку семью, тренеров, коллег и фанатов из Франции, России, Германии, Чехии и других стран.
Последнее соревнование Фуркада состоится в эту субботу в финском Контиолахти — он примет участие в гонке преследования.
Напомним, Мартен Фуркад выигрывал Олимпийские игры по биатлону пять раз, дважды получал серебро. Является 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Кубка мира.