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13.03.2020 21:20
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В Петербурге все спокойно, как в Багдаде. Город закупился лекарствами и готов дезинфицировать всех приезжих

Городские чиновники вместе с Роспотребнадзором и медиками из Боткина оценили запасы Петербурга, которые могут пригодиться в условиях активного распространения коронавирусной инфекции. Переживать не из-за чего, уверены власти.

Об этом вечером 13 марта сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина. Ситуация, пришли чиновники к выводу на совещании, под контролем: в городе достаточно лекарств и дезинфицирующих средств, в случае чего всех смогут изолировать и непрерывно лечить, а в больницах на всех хватит средств индивидуальной защиты.

На вокзалах и в аэропортах следят за всеми пассажирами, рекомендации «о мероприятиях по дезинфекции» получили транспортные компании Петербурга и службы такси.

«Ситуация сегодняшнего дня не требует экстренных решений в материально-технических вопросах», - добавил Елин.

По состоянию на 13 марта в Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Если положение в Петербурге сравнивают с ситуацией в Багдаде, тогда становится понятна природа этой подозрительной "успокоенности".
HomerMP
Остается простой вопрос - а где тесты для выявления заболевания?
hill
Че и маски завезли в аптеки и ценники не раздули на фарму? И тест на заразу любой пройти может на раз а не только приехавший?
Европа и та загибается со своей медициной китайцы гуманитарку итальянцам скидывают Штаты лихорадит а тут страна третьего мира уровень диких мест африки рапортует о оготовности... смешно
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