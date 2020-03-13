В Петербурге все спокойно, как в Багдаде. Город закупился лекарствами и готов дезинфицировать всех приезжих

Городские чиновники вместе с Роспотребнадзором и медиками из Боткина оценили запасы Петербурга, которые могут пригодиться в условиях активного распространения коронавирусной инфекции. Переживать не из-за чего, уверены власти.



Об этом вечером 13 марта сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина. Ситуация, пришли чиновники к выводу на совещании, под контролем: в городе достаточно лекарств и дезинфицирующих средств, в случае чего всех смогут изолировать и непрерывно лечить, а в больницах на всех хватит средств индивидуальной защиты.

