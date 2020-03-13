В Петербурге все спокойно, как в Багдаде. Город закупился лекарствами и готов дезинфицировать всех приезжих
Городские чиновники вместе с Роспотребнадзором и медиками из Боткина оценили запасы Петербурга, которые могут пригодиться в условиях активного распространения коронавирусной инфекции. Переживать не из-за чего, уверены власти.
Об этом вечером 13 марта сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина. Ситуация, пришли чиновники к выводу на совещании, под контролем: в городе достаточно лекарств и дезинфицирующих средств, в случае чего всех смогут изолировать и непрерывно лечить, а в больницах на всех хватит средств индивидуальной защиты.
На вокзалах и в аэропортах следят за всеми пассажирами, рекомендации «о мероприятиях по дезинфекции» получили транспортные компании Петербурга и службы такси.
«Ситуация сегодняшнего дня не требует экстренных решений в материально-технических вопросах», - добавил Елин.
По состоянию на 13 марта в Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.