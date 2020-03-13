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13.03.2020 20:05
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Министр промышленности нашел плюсы в падении рубля. С ним это не в первый раз

Денис Мантуров, который возглавляет министерство промышленности, назвал «определенным плюсом» ослабление курса рубля. Преимущества он нашел для курируемой им отрасли.

Слова министра 13 марта приводит ТАСС. Мантуров нашел плюсы для «большинства отраслей промышленности» и развил свою мысль - преимущества заключаются в том, что падения курса рубля повышает конкурентоспособность на внешних рынках.

Примерно так же он выражался в 2016 году. Тогда министр заявил, что снижение курса - это «плюсик только для локализованных продуктов», и объяснил, что дело в девальвации.

Курс рубля серьезно просел 8 марта на фоне новостей об отказе России соглашаться на сокращение добычи нефти. Саудовская Аравия предпринимает меры для того, чтобы вытеснить российскую нефть с рынка.

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Комментарии (3)

HomerMP
От создателей "Санкции нам только на пользу".
Sonata
Копается в помойке. Как может возглавлять министерство такой человек?
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