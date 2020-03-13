Министр промышленности нашел плюсы в падении рубля. С ним это не в первый раз

Денис Мантуров, который возглавляет министерство промышленности, назвал «определенным плюсом» ослабление курса рубля. Преимущества он нашел для курируемой им отрасли.



Слова министра 13 марта приводит ТАСС. Мантуров нашел плюсы для «большинства отраслей промышленности» и развил свою мысль - преимущества заключаются в том, что падения курса рубля повышает конкурентоспособность на внешних рынках.

Примерно так же он выражался в 2016 году. Тогда министр заявил, что снижение курса - это «плюсик только для локализованных продуктов», и объяснил, что дело в девальвации.