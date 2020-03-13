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13.03.2020 19:41
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Турция частично отправит приезжих на карантин, Тунис изолирует тотально

Российское посольство в Турции предупредило сограждан о вероятном карантине. Он будет действовать для тех, кто едет туда из пяти распространяющих коронавирус стран. В Тунисе меры строже.

Об этом 13 марта сообщается на странице посольства в Facebook. Турки не пустят на улицы и в отели тех, кто в течение 15 дней до прибытия был в Италии, Иране, Ираке, Китае и Республике Корея. Всех с соответствующей отметкой в паспорте сперва отправят на карантин.

Всех приезжих, независимо от сроков и страны прибытия, на две недели изолируют в Тунисе. Карантин также ввела Мальта, он распространяется на всех въезжающих в страну. Нарушителям грозит штраф в тысячу евро.

Ранее ряд стран, в частности Словакия, Норвегия и Чехия, закрылись для туристов целиком.

Возможность закрытия некоторых пунктов пропуска не исключает Финляндия.

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