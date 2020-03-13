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13.03.2020 22:00
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Пятница, 13-е. «Фонтанка» готова ехать на «Евровидение»

Редакция серьезно подошла к #unovisionchallenge группы Little Big

Группа Little Big на «Евровидении» споет и станцует «Uno». А пока запустила в социальных сетях танцевальный флешмоб #unovisionchallenge. Редакция петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» воспользовалась случаем размяться на свежем воздухе. Не то, чтобы нам очень понравилась песня, но надо же как-то развлекаться, пока и это не запретили из-за коронавируса.

Букмекеры считают группу Little Big одним из фаворитов конкурса, наряду с исландцами и литовцами. Россия официально представила песню и клип для «Евровидения» одной из последних. На сайте конкурса клип набрал выше 3 миллионов просмотров за несколько часов. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

© Фонтанка.Ру

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