Пятница, 13-е. «Фонтанка» готова ехать на «Евровидение»
Редакция серьезно подошла к #unovisionchallenge группы Little Big
Группа Little Big на «Евровидении» споет и станцует «Uno». А пока запустила в социальных сетях танцевальный флешмоб #unovisionchallenge. Редакция петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» воспользовалась случаем размяться на свежем воздухе. Не то, чтобы нам очень понравилась песня, но надо же как-то развлекаться, пока и это не запретили из-за коронавируса.
Букмекеры считают группу Little Big одним из фаворитов конкурса, наряду с исландцами и литовцами. Россия официально представила песню и клип для «Евровидения» одной из последних. На сайте конкурса клип набрал выше 3 миллионов просмотров за несколько часов. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.