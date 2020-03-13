Первый спектакль о благотворительности, основанный на реальных историях, отправляется на гастроли по российским городам

Первый спектакль о благотворительности в жанре сторителлинга «Люди добрые» отправляется с гастролями по городам России. Увидят его и жители Петербурга.



«Люди добрые» — это совместная работа Театра сторителлинга Константина Кожевникова, Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Спектакль основан на историях десяти лидеров и сотрудников некоммерческих организаций, сообщает АСИ.



Успешный банковский сотрудник, ставший руководителем «Ночлежки»; директор модного ресторана, занимающаяся помощью слепо-глухим людям; художница, создавшая фонд «Детские сердца»; американка, приехавшая на стажировку в Советский Союз и уже более 20 лет возглавляющая организацию помощи людям с инвалидностью «Перспектива»; мама, случайно попавшая в больницу с ребенком и изменившая законодательство в области сиротства; инженер-энергетик, развивающий движение социального волонтерства; пожарный, говорящий правду о пожарах и собравший уникальную команду; сотрудник НИИ, создавший самую крупную благотворительную организацию в Пермском крае; юрист, сказавшая «стоп» домашнему насилию.

