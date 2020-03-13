Первый спектакль о благотворительности, основанный на реальных историях, отправляется на гастроли по российским городам
Первый спектакль о благотворительности в жанре сторителлинга «Люди добрые» отправляется с гастролями по городам России. Увидят его и жители Петербурга.
«Люди добрые» — это совместная работа Театра сторителлинга Константина Кожевникова, Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Спектакль основан на историях десяти лидеров и сотрудников некоммерческих организаций, сообщает АСИ.
Успешный банковский сотрудник, ставший руководителем «Ночлежки»; директор модного ресторана, занимающаяся помощью слепо-глухим людям; художница, создавшая фонд «Детские сердца»; американка, приехавшая на стажировку в Советский Союз и уже более 20 лет возглавляющая организацию помощи людям с инвалидностью «Перспектива»; мама, случайно попавшая в больницу с ребенком и изменившая законодательство в области сиротства; инженер-энергетик, развивающий движение социального волонтерства; пожарный, говорящий правду о пожарах и собравший уникальную команду; сотрудник НИИ, создавший самую крупную благотворительную организацию в Пермском крае; юрист, сказавшая «стоп» домашнему насилию.
Кто они? Святые или сумасшедшие? Меняют ли они жизнь к лучшему? Легко и иронично герои спектакля говорят о сложном, полностью погружая зрителя в сферу благотворительности: через что приходится проходить сотрудникам НКО, следуя заповеди «не навреди», какие результаты приносит эта работа и какой ценой они достигаются. Как благотворительность из «занятия для городских сумасшедших» стала третьим сектором и сферой притяжения самых деятельных и талантливых наших современников?
В Петербурге постановку планируют показать 24 апреля. О месте и времени будет сообщено дополнительно.