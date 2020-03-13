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13.03.2020 18:38
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Пулково рвет связь с Чехией. Об отмене рейсов в Прагу из Петербурга сообщили Czech Airlines

Авиакомпания Czech Airlines с 16 марта прекратит полеты в Петербург, об этом сообщили «Фонтанке» 13 марта в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково». Предварительно ограничения продлятся до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что с 16 марта гражданам Чехии, а также обладателям временного или постоянного вида на жительство, запретят покидать страну В тот же день иностранцам запретят въезжать в Чехию.

На фоне таких новостей лоукостер «Победа» заявил о приостановке полетов в страну. Рейсы авиакомпании «Россия» из Петербурга в Прагу пока значатся в графике «Пулково».

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