Из-за коронавируса закрыты все музеи Нью-Йорка и Лувр

Главный музей Франции закрыт во второй раз с 13 марта и до особого расписания. Информация об этом появилась в твиттере музея.

Второй раз с начала марта вынужден закрыться Лувр. Экстренная мера применялась в музее 1 марта по распоряжению совета министров Франции. Но 4 марта Лувр снова открыл свои двери. Правда, из-за распространяющейся эпидемии музей ограничил количество посетителей. Пускали только по электронным билетам, заказанным заранее.



13 марта в Лувр поступили новые правительственные директивы, и он закрылся на неопределенное время.

