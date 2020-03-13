FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 18:29
0
Печать

Из-за коронавируса закрыты все музеи Нью-Йорка и Лувр

Главный музей Франции закрыт во второй раз с 13 марта и до особого расписания. Информация об этом появилась в твиттере музея.

Второй раз с начала марта вынужден закрыться Лувр. Экстренная мера применялась в музее 1 марта по распоряжению совета министров Франции. Но 4 марта Лувр снова открыл свои двери. Правда, из-за распространяющейся эпидемии музей ограничил количество посетителей. Пускали только по электронным билетам, заказанным заранее.

13 марта в Лувр поступили новые правительственные директивы, и он закрылся на неопределенное время.

Запрет на массовые сборы введен и в Нью-Йорке, в связи с этим с 13 марта закрыты городские музеи. В частности, информация о временном приостановлении деятельность размещена на сайтах Американского музея естественной истории, музея Метрополитан, музея Гуггенхайма и музея современного искусства.

Как рассказали «Фонтанке» петербуржцы, которые прилетели в Нью-Йорк накануне, также отменены бродвейские мюзиклы. Некоторые туристические места все же доступны для посещения, и в них сейчас нет привычных очередей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний