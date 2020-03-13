Из-за коронавируса закрыты все музеи Нью-Йорка и Лувр
Главный музей Франции закрыт во второй раз с 13 марта и до особого расписания. Информация об этом появилась в твиттере музея.
⚠️Conformément aux directives gouvernementales, le #Louvre et le #MuséeDelacroix ferment vendredi 13 mars 2020 à 18h et ce jusqu’à nouvel ordre.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 13, 2020
L’ensemble des visiteurs ayant acheté un billet en ligne seront remboursés sur demande en écrivant à assistance-billetterie@louvre.fr pic.twitter.com/byRNCeNOMG
Второй раз с начала марта вынужден закрыться Лувр. Экстренная мера применялась в музее 1 марта по распоряжению совета министров Франции. Но 4 марта Лувр снова открыл свои двери. Правда, из-за распространяющейся эпидемии музей ограничил количество посетителей. Пускали только по электронным билетам, заказанным заранее.
13 марта в Лувр поступили новые правительственные директивы, и он закрылся на неопределенное время.
Запрет на массовые сборы введен и в Нью-Йорке, в связи с этим с 13 марта закрыты городские музеи. В частности, информация о временном приостановлении деятельность размещена на сайтах Американского музея естественной истории, музея Метрополитан, музея Гуггенхайма и музея современного искусства.
Как рассказали «Фонтанке» петербуржцы, которые прилетели в Нью-Йорк накануне, также отменены бродвейские мюзиклы. Некоторые туристические места все же доступны для посещения, и в них сейчас нет привычных очередей.