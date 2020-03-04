FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 15:54
0
Печать

Лувр снова открыт. Сегодня сотрудники музея не испугались коронавируса

Главная сокровищница Парижа — Лувр — снова принимает посетителей после перерыва в несколько дней. 4 марта в социальных сетях музея появилось лаконичное сообщение, что сегодня двери открыты.

Информация об открытии Лувра поступила только этим утром, так что многие желающие попасть в музей ожидали решения прямо на месте — в социальных сетях люди жаловались на невозможность выстроить свой график, но все равно благодарили за положительное решение.

Пока что информация об открытии музея касается только 4 марта: с тех пор, как 1 марта Лувр не открылся для посещения из-за коронавируса, каждое утро в социальных сетях представители учреждения культуры указывали, будет ли оно работать в этот день.

Обладателям билетов на те даты, когда музей не принимал гостей, рекомендовано отправлять электронные сообщения с просьбой о возврате средств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний