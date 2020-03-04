Главная сокровищница Парижа — Лувр — снова принимает посетителей после перерыва в несколько дней. 4 марта в социальных сетях музея появилось лаконичное сообщение, что сегодня двери открыты.

Информация об открытии Лувра поступила только этим утром, так что многие желающие попасть в музей ожидали решения прямо на месте — в социальных сетях люди жаловались на невозможность выстроить свой график, но все равно благодарили за положительное решение.



Пока что информация об открытии музея касается только 4 марта: с тех пор, как 1 марта Лувр не открылся для посещения из-за коронавируса, каждое утро в социальных сетях представители учреждения культуры указывали, будет ли оно работать в этот день.

