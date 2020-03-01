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01.03.2020 17:15
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Коронавирус добрался до Лувра. Главный музей Франции закрылся

Лувр не открылся для посетителей в воскресенье, 1 марта, из-за угрозы эпидемии коронавируса. На официальном сайте музея размещено объявление, из которого следует, что открытие Лувра «задержано» в связи с инструкциями совета министров Франции.

Не уточняется, на какой срок предпринята эта экстренная мера, однако на сайте по-прежнему можно купить электронные билеты на 2 марта и более поздние даты (посещение Лувра во избежание давки в выставочных залах организовано по сеансам).

Напомним, что накануне, 29 февраля, совет министров Франции постановил отменить все массовые мероприятия в стране, численность участников которых превышает 5 тысяч человек. По состоянию на 29 февраля во Франции число заразившихся коронавирусом составляло 86, девять из них в тяжелом состоянии. Выздоровели 12 человек, двое скончались.

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