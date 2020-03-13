Петербуржцы застряли на «коронавирусном» лайнере в Карибском море

Российский союз туриндустрии подтвердил, что граждане России есть среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica.

«Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян — из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В итоге Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами [из-за коронавируса]», — цитирует 13 марта заявление пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной «Интерфакс».

По ее словам, судно остается у острова Мартиника. Всех пассажиров уже обследовали врачи, взяв тесты. Их результаты объявят позже.