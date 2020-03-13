Петербуржцы застряли на «коронавирусном» лайнере в Карибском море
Российский союз туриндустрии подтвердил, что граждане России есть среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica.
«Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян — из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В итоге Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами [из-за коронавируса]», — цитирует 13 марта заявление пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной «Интерфакс».
По ее словам, судно остается у острова Мартиника. Всех пассажиров уже обследовали врачи, взяв тесты. Их результаты объявят позже.
Россияне уже пропустили свои рейсы на Родину из-за случившегося ЧП. Круизный оператор пообещал возместить неудобства.
Costa Magica собиралась зайти в порт Фор-де-Франс на Мартинике 12 марта, однако была заблокирована из-за подозрений на коронавирус у пассажиров.
Напомним, что ранее мир потрясла история лайнера Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса»), который с февраля был на карантине у берегов Японии из-за распространения вируса. Всего на борту находилось около 3,7 тысячи человек. За две недели коронавирус обнаружили у более чем 600 пассажиров, среди которых были и россияне. В начале марта другой лайнер, Grand Princess, прервал тур после смерти пассажира от 2019-nCoV.