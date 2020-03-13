Суд рассмотрит жалобы Кокорина и Мамаева на приговор

Второй кассационный суд рассмотрит жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор коллегии Мосгорсуда 20 апреля 2020 года, сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
По словам защитника, судебное заседание назначено на 10:00. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в беседе с телеканалом «360» подтвердила эту информацию. Она также пояснила, с какой целью защита решила подать жалобы.
«Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было 213-й статьи «Хулиганство»», — отметила Стукалова.
В прошлом году Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к тюремному заключению из-за участия в двух драках, в том числе с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В июне Мосгорсуд изменил приговор, однако оставил в силе сроки заключения. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО из исправительной колонии №4 в Белгородской области.