Суд рассмотрит жалобы Кокорина и Мамаева на приговор

Второй кассационный суд рассмотрит жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор коллегии Мосгорсуда 20 апреля 2020 года, сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.



По словам защитника, судебное заседание назначено на 10:00. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в беседе с телеканалом «360» подтвердила эту информацию. Она также пояснила, с какой целью защита решила подать жалобы.



«Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было 213-й статьи «Хулиганство»», — отметила Стукалова.

