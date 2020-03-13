Председатель Еврокомиссии: Остановить коронавирус невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение смертельного китайского вируса Covid-19 на территории ЕС невозможно. Союз намерен взять на себя контроль на всех границах между странами.



Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила 13 марта на пресс-конференции, трансляция доступна на сайте Еврокомиссии. «Мы должны понимать, что остановить вирус невозможно. Все, что мы можем сделать, это замедлить его распространение», — отметила глава комиссии. Она также добавила, что в таких условиях Евросоюз должен быть решительным, координированным и единым, его руководство предложит взять на себя контроль за перемещениями между границами стран.

