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13.03.2020 16:04
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Председатель Еврокомиссии: Остановить коронавирус невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение смертельного китайского вируса Covid-19 на территории ЕС невозможно. Союз намерен взять на себя контроль на всех границах между странами.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила 13 марта на пресс-конференции, трансляция доступна на сайте Еврокомиссии. «Мы должны понимать, что остановить вирус невозможно. Все, что мы можем сделать, это замедлить его распространение», — отметила глава комиссии. Она также добавила, что в таких условиях Евросоюз должен быть решительным, координированным и единым, его руководство предложит взять на себя контроль за перемещениями между границами стран.

Франция и Германия готовы снизить ограничения на экспорт медицинского оборудования, а единый европейский рынок должен продолжить работать, отметила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что полный запрет на путешествия ВОЗ эффективной мерой не считает.

На 13 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 28 297 случаев коронавируса, более 15 тысяч из них — в Италии. Погибли 1191 человек, 1016 — в Италии.

Новый случай коронавируса на территории России был диагностирован у больного из Ленобласти. В Петербурге заболевших двое, в Москве — 19 человек. Северная столица и Ленобласть вслед за Москвой перешли в режим повышенной готовности, в первом случае под запрет попали массовые мероприятия численностью более тысячи человек, во втором — не более 300.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
"Кац предлагает сдаться"
Barmaley_5e4d0211d3423
"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила..." (с)
Brevnault
Суета все это.
"Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых." К.Симонов
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