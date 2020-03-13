Председатель Еврокомиссии: Остановить коронавирус невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение смертельного китайского вируса Covid-19 на территории ЕС невозможно. Союз намерен взять на себя контроль на всех границах между странами.
Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила 13 марта на пресс-конференции, трансляция доступна на сайте Еврокомиссии. «Мы должны понимать, что остановить вирус невозможно. Все, что мы можем сделать, это замедлить его распространение», — отметила глава комиссии. Она также добавила, что в таких условиях Евросоюз должен быть решительным, координированным и единым, его руководство предложит взять на себя контроль за перемещениями между границами стран.
Франция и Германия готовы снизить ограничения на экспорт медицинского оборудования, а единый европейский рынок должен продолжить работать, отметила фон дер Ляйен.
Она также сообщила, что полный запрет на путешествия ВОЗ эффективной мерой не считает.
На 13 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 28 297 случаев коронавируса, более 15 тысяч из них — в Италии. Погибли 1191 человек, 1016 — в Италии.
Новый случай коронавируса на территории России был диагностирован у больного из Ленобласти. В Петербурге заболевших двое, в Москве — 19 человек. Северная столица и Ленобласть вслед за Москвой перешли в режим повышенной готовности, в первом случае под запрет попали массовые мероприятия численностью более тысячи человек, во втором — не более 300.