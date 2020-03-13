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13.03.2020 16:31
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Трамп через «Твиттер» собирает электорат для «действительного значимого» и призывает снизить налоги

Президент США Дональд Трамп через «Твиттер» ищет сторонников для налоговых послаблений для американцев, которые он предлагает ввести на фоне пандемии коронавируса.

Пост с призывом «сделать что-то действительно значимое» и одобрить снижение подоходного налога до конца 2020 года американский лидер опубликовал в своём микроблоге 13 марта. «Пусть у людей будут все заработанные деньги, — пишет он, убеждая: — Только это будет иметь значение!»

Снизить или отменить налог на зарплату граждан Трамп предложил, чтобы простимулировать экономику в условиях распространения коронавируса. Его президент назвал самой глобальной эпидемиологической угрозой в современной истории и пообещал скоро принять чрезвычайные меры, чтобы работающие американцы могли остаться дома без финансовых трудностей. В США число заразившихся превысило тысячу человек.

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Комментарии (1)

nuga
А нам Путин налоги отменит? Вот вам и Трамп бизнесмен во власти,которых по словам Путина нельзя допускать во власть. Поэтому Трампа не любят либералы демократы,он за работяг реднеков.
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