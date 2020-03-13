Трамп через «Твиттер» собирает электорат для «действительного значимого» и призывает снизить налоги
Президент США Дональд Трамп через «Твиттер» ищет сторонников для налоговых послаблений для американцев, которые он предлагает ввести на фоне пандемии коронавируса.
Пост с призывом «сделать что-то действительно значимое» и одобрить снижение подоходного налога до конца 2020 года американский лидер опубликовал в своём микроблоге 13 марта. «Пусть у людей будут все заработанные деньги, — пишет он, убеждая: — Только это будет иметь значение!»
If you want to get money into the hands of people quickly & efficiently, let them have the full money that they earned, APPROVE A PAYROLL TAX CUT until the end of the year, December 31. Then you are doing something that is really meaningful. Only that will make a big difference!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020
Снизить или отменить налог на зарплату граждан Трамп предложил, чтобы простимулировать экономику в условиях распространения коронавируса. Его президент назвал самой глобальной эпидемиологической угрозой в современной истории и пообещал скоро принять чрезвычайные меры, чтобы работающие американцы могли остаться дома без финансовых трудностей. В США число заразившихся превысило тысячу человек.