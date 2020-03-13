Трамп через «Твиттер» собирает электорат для «действительного значимого» и призывает снизить налоги

Президент США Дональд Трамп через «Твиттер» ищет сторонников для налоговых послаблений для американцев, которые он предлагает ввести на фоне пандемии коронавируса.



Пост с призывом «сделать что-то действительно значимое» и одобрить снижение подоходного налога до конца 2020 года американский лидер опубликовал в своём микроблоге 13 марта. «Пусть у людей будут все заработанные деньги, — пишет он, убеждая: — Только это будет иметь значение!»