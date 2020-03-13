Жги, «Газпром»! Беглову показали проект сжигания городского мусора на станциях ТГК-1

Губернатору Петербурга Александру Беглову представлена новая модель по обращению с отходами, которая предусматривает их использование в качестве топлива для станций ТГК-1. Напомним, ранее Смольный не стал однозначно исключать сжигание мусора в черте города.

О совещании у губернатора рассказывает 13 марта 47news. По данным издания, в конце прошлой недели ему была представлена программа, частично перекликающаяся с территориальной схемой по обращению с отходами. В проекте документа говорится о строительстве двух сортировочных комплексов на площадках МПБО-2 в «Янино-2» и на «Волхонке». Каждый обойдется в 3,1 млрд рублей. Программа, представленная Беглову, развивает сюжет. 10–15% отсортированного можно использовать как вторсырье, 35% — пищевые отходы для производства компоста.

Остальное, т.е. около миллиона тонн в год, не поддается переработке, считают авторы программы, и могут быть использованы для производства RDF-топлива (гранул, получаемых из отходов). Использовать его будут две станции ТГК-1 — «Северная» в Новодевяткино и «Южная» в Колпинском районе. Как вариант — еще и на Северо-Западной ТЭЦ, принадлежащей «ИнтерРАО». По данным 47news, «Газпром» как основной собственник ТГК-1 не первый год разрабатывает проект, а глава компании Алексей Миллер переписывался на этот счет уже с двумя губернаторами. Нельзя не отметить, что идея использовать петербургский мусор в качестве топлива подстанций коррелирует с позицией Смольного. Еще в феврале чиновники выступили против того, чтобы категорично исключить сжигание отходов в черте города. Они настаивали на ремарке «за исключением обезвреживания отходов термическим способом или утилизации отходов в качестве возобновляемого источника энергии». При этом с середины года вступят в силу поправки в федеральное законодательство, которые приравнивают «энергетическое» использование отходов к утилизации.