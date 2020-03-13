Коронавирус появился в Китае раньше, чем предполагалось. Первые случаи заражения начались в ноябре
Коронавирус начал распространяться в Китае раньше, чем Поднебесная официально объявила о вспышке новой болезни. Первые пациенты появились в середине ноября прошлого года, выяснила газета The South China Morning Post.
Как пишет издание 13 марта, первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили еще 17 ноября. Предположительно, заболел 55-летний житель провинции Хубэй. А всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения.
К 27 декабря, когда врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил о том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране были заражены уже 180 человек.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 813, из них 3 тысячи 176 пациентов скончались, свыше 64 тысяч излечились и выписаны из больниц. За последние сутки в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания, умерли семь человек.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден, а окончания пандемии можно ожидать к июню 2020 года.