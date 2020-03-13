FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 08:03
1
Печать

Коронавирус появился в Китае раньше, чем предполагалось. Первые случаи заражения начались в ноябре

Коронавирус начал распространяться в Китае раньше, чем Поднебесная официально объявила о вспышке новой болезни. Первые пациенты появились в середине ноября прошлого года, выяснила газета The South China Morning Post.

Как пишет издание 13 марта, первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили еще 17 ноября. Предположительно, заболел 55-летний житель провинции Хубэй. А всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения.

К 27 декабря, когда врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил о том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране были заражены уже 180 человек.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 813, из них 3 тысячи 176 пациентов скончались, свыше 64 тысяч излечились и выписаны из больниц. За последние сутки в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания, умерли семь человек.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден, а окончания пандемии можно ожидать к июню 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

lenten
"ОКОНЧАНИЯ пандемии можно ожидать к июню 2020 года" --- "Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 НАЧНЁТ ЗАКАНЧИВАТЬСЯ к июню 2020 года." ----- Фонтанка, пишите уж сразу: к июню в мире не будет ни одного больного.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний