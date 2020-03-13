Коронавирус появился в Китае раньше, чем предполагалось. Первые случаи заражения начались в ноябре

Коронавирус начал распространяться в Китае раньше, чем Поднебесная официально объявила о вспышке новой болезни. Первые пациенты появились в середине ноября прошлого года, выяснила газета The South China Morning Post.



Как пишет издание 13 марта, первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили еще 17 ноября. Предположительно, заболел 55-летний житель провинции Хубэй. А всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения.



К 27 декабря, когда врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил о том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране были заражены уже 180 человек.

