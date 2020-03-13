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13.03.2020 07:08
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Китай рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. Подождать нужно до лета

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 начнет заканчиваться к июню 2020 года. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань,

По его словам, страны должны приложить все силы для борьбы с распространением заболевания, сообщает 13 марта китайское издание Сommercial Times.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 813, из них 3 тысячи 176 пациентов скончались, свыше 64 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из данных государственного комитета по здравоохранению.За последние сутки в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания, умерли семь человек.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден.

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