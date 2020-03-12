В Ленобласти продана первая квартира по госпрограмме «сельской ипотеки»

Как подчеркнул заместитель директора Санкт-Петербургского регионального филиала РСХБ Иван Власенко, многим жителям региона льготная программа кредитования позволит выгодно приобрести недвижимость за пределами городов, а сами сельские жители смогут благоустроить свои домовладения и качественно улучшить свой быт.

В Ленинградской области заключен первый договор долевого участия по госпрограмме сельской ипотеки со ставкой 2,7% годовых. Ипотеку в Россельхозбанке получил покупатель квартиры у ГК «Арсенал-Недвижимость» в Буграх, сообщили «Фонтанке» в компании в четверг, 12 марта.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» — это новый банковский продукт, ориентированный на социальную поддержку регионов. Его главное преимущество — низкая ставка в 2,7% годовых при минимальном первоначальном взносе 10% от суммы жилья. Подать заявку может любой гражданин РФ в возрасте от 21 до 75 лет.

Условия программы вызвали интерес у крупных застройщиков. «Мы оперативно начали переговоры с банком по аккредитации наших домов, чтобы наши клиенты как можно раньше могли воспользоваться привлекательными условиями, — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Арсенал-Недвижимость» Екатерина Водопшина, — невысокий первый взнос от 10% и ставка 2,7% годовых позволят многим потенциальным покупателям решить жилищный вопрос раньше, чем они планировали, и при меньшей финансовой нагрузке на семейный бюджет». Первый договор оформлен на приобретение ЖК «Энфилд», расположенный в поселке Бугры.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» предназначена как для покупки участков под строительство дома, так и для квартир в областных многоквартирных жилых комплексах. Например, в перечень жилых комплексов попал посёлок Бугры, расположенный в 18 км от Санкт-Петербурга.