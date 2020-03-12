Вернувшись из стран, где хозяйничает коронавирус, петербуржцы столкнулись с новой напастью — их не пускают на работу, а больничный здоровым не предусмотрен.

Я здоров, дайте справку. Где и как провериться на коронавирус в Петербурге

Доказать, что ты не болеешь коронавирусом, рядовому петербуржцу нелегко. Тесты в частном порядке пройти негде. Только через государственные медицинские структуры. Да и если по-хорошему, теста надо делать два - с паузой в неделю, чтобы точно исключить наличие внутри себя заразы. Куда проще просто посидеть пару недель дома. Но чтобы на добровольном карантине получать хоть какие-то деньги, и не значиться прогульщиком, надо брать больничный. А идти с такими просьбами в поликлиники и Боткинскую больницу - бессмысленно.



Под влиянием новостей о московской борьбе с коронавирусом, где за распространение заразы грозят тюремным сроком, петербургские работодатели также обеспокоились здоровьем своих подчиненных. Роспотребнадзор 12 марта выпустил для них рекомендации по профилактике коронавируса на рабочем месте. Кроме банального мытья рук, измерения температуры и дезинфекции помещений, в списке - отказ от командировок, корпоративов и отпусков в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Некоторые работодатели восприняли этот призыв близко к сердцу.

«Работодатель не пускает на работу, потому что боится, что можно кого-то заразить. Говорит: «берите больничный, сидите дома». А больничный не взять», - пожаловался «Фонтанке» психотерапевт одной из петербургских клиник Евгений Ильченко. Недавно он с компанией друзей вернулся из Италии. Они работают в разных местах, но больничный по прилету работодатели - так уж сложилось - потребовали у всех.

«Когда прилетели в аэропорт, нам просто измерили температуру и отправили домой. Никаких дополнительных указаний, что мы должны делать, что не должны, никто вообще не давал», - рассказал петербуржец.



По словам Евгения, он пытался получить больничный в поликлинике №107 в Красногвардейском районе по регистрации полиса. Там ему отказали, сославшись на то, что у него нет симптомов заболевания. «Сказали, можем только взять вас под наблюдение. В течение 14 дней я должен к ним ходить, и они будут контролировать мое здоровье», - сообщил горожанин.

Подруга Евгения, с его слов, отправилась за больничным сразу в инфекционную больницу имени Боткина, но, оказалось, что и там нечего ловить. Тем временем работодатели настаивают: «сидите в карантине и несите больничный».

Самоизоляция пока что является в Петербурге только рекомендацией в отличие от Москвы, глава которой Сергей Собянин выпустил соответствующее распоряжение. Больничные там выдают всем вернувшимся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, вне зависимости от наличия симптомов.

Эта система должна работать так: больничный лист оформляется по звонку на горячую линию московского Департамента здравоохранения. Москвич сообщает специалисту откуда и когда он приехал, данные российского и заграничного паспорта, медполиса, а также адрес, по которому будет самоизолироваться. Туда ему в течение 2-4 дней курьер доставит больничный лист. На сайте мэрии подчеркивается, что человеку не нужно обращаться в поликлинику или вызывать врача.



В Петербурге сейчас нет распоряжения правительства о том, что человек, который прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но не имеет признаков ОРВИ, должен получить больничный, рассказали «Фонтанке» в региональном управлении Роспотребнадзора. Детали борьбы с эпидемией должны были согласовать профильные городские ведомства.

В пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора горожанам, попавшим в такую ситуацию, посоветовали обращаться на горячую линию Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по номеру 112. Туда же отправили петербуржцев в комитете здравоохранения.

«Прилетев, нужно обратиться на этот номер, вызвать врача из поликлиники и сидеть дома, - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета. - Врач должен связаться с районным управлением Роспотребнадзора, которое выпишет постановление санитарного врача. На основе него будет выдаваться больничный лист». Человеку необходимо будет предъявить какие-то доказательства своего путешествия, чтобы не было злоупотреблений.



«На первом этапе сейчас возможны сбои, но комздрав отрабатывает эту схему взаимодействия между районными поликлиникам и Роспотребнадзором», - добавили в пресс-службе ведомства.

Сделать тест на коронавирус самостоятельно по желанию нельзя, сообщили в Комздраве. Только если вызвать врача на дом и рассказать, где гостил. Петербуржцев с симптомами ОРВИ, вернувшихся из злополучных стран, госпитализируют в больницу Боткина. Для нее тест на коронавирус проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Он - единственный, кто официально берет анализы на заморскую инфекцию в Петербурге.

Петербургский НИИ гриппа в феврале запустил услугу неофициального тестирования на коронавирус. Методика исследования эффективная, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения, но не зарегистрированная в России. То есть, убедиться в том, что у вас точно нет коронавируса можно, а официально это подтвердить - в границах РФ - нельзя. Но хоть что-то. Анализ можно было сдать в медцентре или на дому. С выездом стоимость теста 6500 рублей. Результаты обещали на следующий день.

