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12.03.2020 13:26
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Хоккейные «Спартак» и «Динамо» сыграют без зрителей в Москве шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина

Шестой матч четвертьфинальной серии Западной конференции «Динамо» — «Спартак» будет проведен без доступа зрителей, сообщил 12 марта официальный сайт КХЛ. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года №17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Также сообщается, что возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлен в полном объеме и начнется 13 марта. Лига бесплатно покажет матч в своем официальном Youtube-канале.

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