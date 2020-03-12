Глава муниципального округа «Коломна» оштрафован за договоры на благоустройство без конкурса
Главу администрации муниципального округа «Коломна» петербургская прокуратура оштрафовала на 150 тысяч рублей. Причиной стало несоблюдение закона в сфере закупок.
Информация о наказании 12 марта появилась на сайте прокуратуры. Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о нарушениях, связанных с контрактами в сфере благоустройства: руководство МО заключило их без конкурсной процедуры с единственным поставщиком. Решение о привлечении к административной ответственности вынесли специалисты управления Федеральной антимонопольной службы.
В муниципальном округе «Коломна» в четверг информацию о штрафе прокомментировать не смогли. «Фонтанке» в МО сообщили, что ещё не знают о произошедшем.