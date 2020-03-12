Путин назвал Ходорковского жуликом. «Поэтому он получил срок соответствующий»

«Ходорковский — жулик», — сказал глава государства в интервью ТАСС , 12-я часть которого вышла 12 марта. Он добавил, что сотрудники компании были замешаны в заказных убийствах. Он напомнил, что личное участие Ходорковского в таких преступлениях доказано не было, но выразил сомнение, что сотрудники действовали «по собственной прихоти».

«Вы что думаете, [что] сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны были другие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Путин.

Михаил Ходорковский был фигурантом двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, в том числе по статье «Мошенничество». В 2010 году по второму делу ЮКОСа, о хищении добытой нефти, Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.



В июле 2014 года Третейский суд в Гааге признал, что Россия нарушала Энергетическую хартию и фактически конфисковала активы ЮКОСа. Он удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба.