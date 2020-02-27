Россию обязали платить за ЮКОС 50 млрд долларов из-за присоединения Крыма

Как пишут журналисты РБК 27 февраля, текст решения в частности опирается на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Юристы, защищающие интересы страны, называют подобную трактовку суда «из ряда вон выходящей».

Апелляционный суд Гааги, обязавший Россию выплатить 50 млрд долларов по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, обосновал своё решение в том числе присоединением Крыма.

Напомним, что Россия все еще может оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. Если этого не произойдет, то выплата станет рекордной для гаагского суда.

Накануне авторы поправок в Конституцию России прямо признали, что новые полномочия судей Конституционного Суда РФ по «установлению возможности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ» напрямую связаны с делом ЮКОСа.

«Недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Обстоятельства дела крайне сомнительны. Решение очевидно политизированное. Нужны конституционные инструменты защиты от беззастенчивых посягательств», — сказал сенатор Константин Косачёв на встрече рабочей группы по выработке конституционных поправок с Владимиром Путиным 26 февраля .

На той же встрече президент России поддержал правку Конституции, которая вводит в основной закон страны прямой запрет на «действия, направленные на отчуждение территории РФ». Не допускаются и «призывы к таким действиям», — озвучил поправку Косачёв. Президент Путин эти предложения «полностью поддержал».