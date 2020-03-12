Минфин отказал туроператорам в компенсации убытков из-за коронавируса и предложил найти замену туристам из Китая
Министерство финансов РФ не нашло «правовых оснований» компенсировать туроператорам убытки, которые они несут из-за коронавируса. Компаниям предложили подыскать адекватную замену туристам из Китая.
Свою позицию Минфин изложил в письме, сообщает 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно стало ответом на обращение Ассоциации туроператоров России (АТОР) с просьбой о компенсации. АТОР оценила ущерб по выездному туризму из-за закрытия границы с Китаем в 450 млн рублей, а ущерб по въездному туризму — в 140 млн рублей.
Минфин в ответ указал, что «туроператорская деятельность является предпринимательской деятельностью, которая согласно гражданскому законодательству является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью».
«Представляется целесообразным проработать вопросы замены въездного туристского потока граждан Китая в Россию иными сопоставимыми турпотоками как на внутреннем, так и международном направлениях», - резюмировали в министерстве.