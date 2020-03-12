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12.03.2020 08:38
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Минфин отказал туроператорам в компенсации убытков из-за коронавируса и предложил найти замену туристам из Китая

Министерство финансов РФ не нашло «правовых оснований» компенсировать туроператорам убытки, которые они несут из-за коронавируса. Компаниям предложили подыскать адекватную замену туристам из Китая.

Свою позицию Минфин изложил в письме, сообщает 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно стало ответом на обращение Ассоциации туроператоров России (АТОР) с просьбой о компенсации. АТОР оценила ущерб по выездному туризму из-за закрытия границы с Китаем в 450 млн рублей, а ущерб по въездному туризму — в 140 млн рублей.

Минфин в ответ указал, что «туроператорская деятельность является предпринимательской деятельностью, которая согласно гражданскому законодательству является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью».

«Представляется целесообразным проработать вопросы замены въездного туристского потока граждан Китая в Россию иными сопоставимыми турпотоками как на внутреннем, так и международном направлениях», - резюмировали в министерстве.

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Комментарии (6)

DmitrySpb79
Так в Китае вирус уже сходит на нет, скоро они уже будут закрывать границы от нас, а не мы от них.

Но да, сейчас я бы услугами турфирм вообще не пользовался - риск их банкротства слишком велик. Билеты и отели лучше заказать самостоятельно.
AEG
"Министерство финансов РФ не нашло «правовых оснований» компенсировать туроператорам убытки, которые они несут из-за коронавируса. Компаниям предложили подыскать адекватную замену туристам из Китая."©

Сейчас нефть упала. Теперь представим себе подобный ответ нефтяным компаниям:
Министерство финансов РФ не нашло «правовых оснований» компенсировать нефтяным компаниям убытки, которые они несут из-за падения цен на нефть. Компаниям предложили подыскать адекватную замену прежним покупателям на мировых нефтяных рынках.
Слабо Минфину так ответить Сечину? А он ведь, как всегда, обратится.
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