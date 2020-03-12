«До дальнейшего уведомления» приостановлен сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в США, после того, как у одного из игроков диагностировали коронавирус. По нелепой случайности им, как говорят, оказался игрок «Юты Джаз» Руди Гобер, несколько дней назад издевавшийся над журналистами, спросившими его об эпидемии.



Как сообщает 12 марта «Коммерсант», до выявленного заражения большинство владельцев клубов лиги заявляли, что готовы из-за эпидемии организовывать игры при пустых трибунах, но с трансляциями для болельщиков.

