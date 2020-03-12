НБА приостановила сезон из-за болезни игрока, который пару дней назад шутил над паникой и трогал все микрофоны
«До дальнейшего уведомления» приостановлен сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в США, после того, как у одного из игроков диагностировали коронавирус. По нелепой случайности им, как говорят, оказался игрок «Юты Джаз» Руди Гобер, несколько дней назад издевавшийся над журналистами, спросившими его об эпидемии.
Как сообщает 12 марта «Коммерсант», до выявленного заражения большинство владельцев клубов лиги заявляли, что готовы из-за эпидемии организовывать игры при пустых трибунах, но с трансляциями для болельщиков.
Теперь игр вообще не будет.
По данным источника, заразившийся — это центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Официально эта информация пока никем не подтверждена. Сам Робер пару дней назад на вопрос об эпидемии посмеялся над всемирной паникой и в шутку перетрогал все микрофоны на пресс-конференции.
Ранее НБА разослала клубам специальный пакет рекомендаций, который позволил бы баскетболистам максимально снизить риск заболевания. Например, там было предложение избегать тактильных контактов с болельщиками — приветствия открытыми ладонями, и заменить их на удары кулаком о кулак.