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11.03.2020 17:42
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Skoda отзывает в России почти 6 тысяч Superb II в возрасте 5 лет и старше

ООО «Фольксваген Груп Рус», официально представляющее чешскую марку Skoda в России, объявило отзывную кампанию для автомобилей модели Superb II, проданных пять и более лет назад. Причиной стала проблема с контролем за работой «поворотников».

Как сообщает 11 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 5742 автомобиля Skoda Superb II, проданные в России в 2013–2015 годах. Из-за недостаточной чувствительности функции контроля работы «поворотников» в некоторых случаях система может не распознать отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не сообщит водителю о возникшей неисправности.

VIN-коды машин, которые необходимо предоставить в ближайший дилерский центр для устранения дефекта, указаны в перечне, опубликованном на сайте Росстандарта. Специалисты бесплатно для владельцев обновят на автомобилях программное обеспечение блока управления бортовой сети.

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