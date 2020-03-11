Skoda отзывает в России почти 6 тысяч Superb II в возрасте 5 лет и старше

ООО «Фольксваген Груп Рус», официально представляющее чешскую марку Skoda в России, объявило отзывную кампанию для автомобилей модели Superb II, проданных пять и более лет назад. Причиной стала проблема с контролем за работой «поворотников».



Как сообщает 11 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 5742 автомобиля Skoda Superb II, проданные в России в 2013–2015 годах. Из-за недостаточной чувствительности функции контроля работы «поворотников» в некоторых случаях система может не распознать отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не сообщит водителю о возникшей неисправности.