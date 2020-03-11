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11.03.2020 16:47
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Коронавирус 2019-nCoV отменил полумарафон в Нью-Йорке

Нью-Йоркский полумарафон не состоится 15 марта из-за коронавируса, сообщает пресс-служба соревнования в среду, 11 марта.

«Мы понимаем, что в это непростое время отмена Нью-Йоркского полумарафона станет разочарованием для многих, — говорится в сообщении пресс-службы. — Ресурсов, необходимых для организации соревнования в нынешних условиях на улицах Бруклина и Манхэттена с участием 25 тыс. бегунов, оказалось недостаточно. На прошлой неделе организаторы усердно работали над корректировкой планов. Но, к сожалению, стало ясно, что мы не сможем обеспечить безопасность участников полумарафона, волонтеров, обслуживающего персонала и зрителей».

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