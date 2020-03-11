Коронавирус 2019-nCoV отменил полумарафон в Нью-Йорке
Нью-Йоркский полумарафон не состоится 15 марта из-за коронавируса, сообщает пресс-служба соревнования в среду, 11 марта.
Due to the rapidly developing coronavirus (COVID-19) situation, the NYC Half, scheduled for Sunday, March 15, and the accompanying Rising New York Road Runners youth event, have been canceled. Learn more here: https://t.co/DHqGHNpYcF pic.twitter.com/gVUp3Cws0T— New York Road Runners (@nyrr) March 10, 2020
«Мы понимаем, что в это непростое время отмена Нью-Йоркского полумарафона станет разочарованием для многих, — говорится в сообщении пресс-службы. — Ресурсов, необходимых для организации соревнования в нынешних условиях на улицах Бруклина и Манхэттена с участием 25 тыс. бегунов, оказалось недостаточно. На прошлой неделе организаторы усердно работали над корректировкой планов. Но, к сожалению, стало ясно, что мы не сможем обеспечить безопасность участников полумарафона, волонтеров, обслуживающего персонала и зрителей».