В Петербурге суд приговорил отправителей наркотической посылки из Доминиканы. Белый порошок прятали в бутылках из-под рома
Городской суд Петербурга приговорил фигурантов дела о перевозке наркотиков в бутылках из-под доминиканского рома. Решение вынесено 11 марта, сообщает объединённая пресс-служба судов.
По версии следствия, Андрей Бредкин, Антон Мельников, Евгений Савченко и Георгий Ковальх примкнули к группе, зарабатывавшей на транспортировке наркотиков из Доминиканы в Россию. Белый порошок растворяли и смесь заливали в фирменные бутылки из-под доминиканского рома. В России наркотик извлекали путём выпаривания, затем продавали. Задержали груз с 23 бутылками на таможне Пулково в 2015 году. Масса наркотика в сухом остатке составила почти 10 килограммов.
Бредкина признали виновным в контрабанде наркотиков и в приготовлении к сбыту. Ему назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима. Савченко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за пособничество в контрабанде и приготовление к сбыту. Мельников оправдан за непричастностью с правом на реабилитацию. Георгий Ковальх объявлен в розыск.