«Всем быть в зале и активно участвовать в работе». Матвиенко сообщила, что законопроект о правках Конституции поступил в Совфед

«К нам поступил проект закона о правках в Конституцию. Сейчас объявим перерыв, чтобы вы рассмотрели законопроект на комитетах, высказали своё мнение. В 14:00 выступят все председатели комитетов. До 3-х минут каждый. Надеюсь, у вас будет время попить чай. В 14:00 будем рассматривать важнейший вопрос. Всем быть в зале и активно участвовать в работе», — сообщила Валентина Матвиенко сенаторам во время заседания, которое транслируется на сайте Совета Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании 11 марта сообщила о поступлении законопроекта о правках Конституции спустя всего 2 часа после утверждения законопроекта в Госдуме в третьем, окончательном чтении.

Утром в среду законопроект Владимира Путина об изменении основного закона страны был поддержан 383 депутатами Госдумы. 43 воздержались. Против не проголосовал никто, несмотря на критику КПРФ.



Среди прочих была одобрена поправка Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину после вступления изменений в силу обнулить свои президентские сроки и снова выдвигаться на высший государственный пост. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подчёркивал, что это «право», а не «пожизненный пост».



Сам Владимир Путин поддержал поправку Терешковой накануне, когда лично прибыл на заседание Госдумы. Соавторы поправок до этого неоднократно заявляли, что конституционная реформа не приведёт к обнулению сроков действующего президента.



Предложенная президентом схема вступления поправок в силу предполагает обязательное утверждение изменений Конституции на общероссийском голосовании 22 апреля, уже после того, как документ пройдёт конституционную процедуру рассмотрения Федеральным собранием и региональными парламентами. На юридические проблемы этого механизма в интервью «Фонтанке» указал эксперт по конституционному праву, бывший член президентского СПЧ Илья Шаблинский.

