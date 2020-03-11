Депутат от «Единой России» пожаловался в прокуратуру на жительницу, которая пришла к нему на прием. Она попросила лишить его мандата

Депутат муниципалитета «Гавань» от «Единой России» Александр Григорьев обратился в городскую прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности жительницу округа. Он считает, что 70-летняя Юлия Шувалова пыталась оказать давление «на формирование его воли и позиции» как депутата, говорится в письме (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Как следует из письма, Юлия Шувалова пришла к Александру Григорьеву на прием, но документов не принесла, цель обращения сформулировать не смогла, лишь заявила, что «все депутаты должны работать». После этого жительница несколько раз звонила депутату «с угрозами», вела себя «агрессивно и по-хамски» и пообещала прийти на заседание муниципального совета, указал Григорьев в обращении. «Во избежание конфликта» депутату пришлось пропустить заседание, признался он в жалобе и попросил прокуратуру провести с избирательницей «разъяснительную беседу».

Сама Юлия Шувалова сообщила «Фонтанке», что после обращения Александра Григорьева к ней уже приходил с вопросами участковый. Петербурженка, в свою очередь, пожаловалась на единоросса главе «Гавани» — депутату от «Справедливой России» Нэлли Вавилиной. В жалобе Юлия Шувалова написала, что находится в состоянии «потрясения и возмущения бездеятельностью народного избранника». Она попросила главу муниципалитета проверить работу единоросса и поставить вопрос о лишении его мандата. По словам жительницы, на приеме она свою проблему депутату изложить успела: она хотела помощи в поиске утерянной документации с информацией о доме, где она живет, — чертежей и планов. «Хотела, чтобы он пошевелил своими мозгами и подумал, как может мне помочь», — пояснила Юлия Шувалова «Фонтанке». По ее словам, необходимые документы принести она готова, но не может, поскольку депутат отказывает ей в повторной встрече. На вопрос о том, почему она решила обратиться именно к Александру Григорьеву, петербурженка ответила: «Он не состоит ни в одной комиссии [муниципалитета], я подумала, надо парня загрузить работой».