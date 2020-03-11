Министр энергетики РФ намерен обязать потребителей электроэнергии платить за неиспользуемые ими резервные мощности
Министр энергетики России Александр Новак в среду, 11 марта, во время выступления в Совете Федерации заявил о том, что в правительстве подготовлены нормативные документы, повышающие ответственность потребителей за построенные по их заказу энергомощности.
«К сожалению, сейчас ситуация такая, что любая заявка должна быть исполнена, несмотря на то, будет в итоге построен проектируемый промышленный объект или нет. Это, конечно, хорошо, но уже привело к тому, что из введенных за последнее время 88 ГВт мощности реально используются только 8 ГВт, то есть меньше 10%. Остальные все стоят, и за их содержание платят остальные потребители», — посетовал Александр Новак.
По его словам, необходимо загрузить мощности, которые сейчас не используются, а в будущем строить только ту инфраструктуру, которая будет востребована. Речь идет о введении принципа take-or-pay, при котором за построенный объект инфраструктуры надо платить не только за собственно строительство — в рамках платы за присоединение, но и в дальнейшем за его содержание.
«Предложение — внести изменения в нормативную базу, чтобы повысить ответственность потребителей», — рассказал министр. Полностью принцип take-or-pay должен быть введен к 1 января 2025 года.
Кроме того, планируется стимулировать потребителей, которые не используют более 40% зарезервированных мощностей, избавляться от них. К примеру, будет последовательно вводиться частичная оплата за содержание построенной, но не используемой инфраструктуры: «Сперва 5%, потом 10%, потом 15%, а к 25-му году — все 100%», — пояснил Александр Новак.