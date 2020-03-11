Министр энергетики РФ намерен обязать потребителей электроэнергии платить за неиспользуемые ими резервные мощности

Министр энергетики России Александр Новак в среду, 11 марта, во время выступления в Совете Федерации заявил о том, что в правительстве подготовлены нормативные документы, повышающие ответственность потребителей за построенные по их заказу энергомощности.



«К сожалению, сейчас ситуация такая, что любая заявка должна быть исполнена, несмотря на то, будет в итоге построен проектируемый промышленный объект или нет. Это, конечно, хорошо, но уже привело к тому, что из введенных за последнее время 88 ГВт мощности реально используются только 8 ГВт, то есть меньше 10%. Остальные все стоят, и за их содержание платят остальные потребители», — посетовал Александр Новак.