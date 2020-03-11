Совфед одобрил закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Совет Федерации на заседании 11 марта одобрил закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Об этом пишет ТАСС.



Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом, для выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет в 60 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин), говорится в пояснительной записке.

