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11.03.2020 08:45
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Вооружённые налётчики ограбили столичный дом замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой. Унесли 200 тыс. евро и награды

Дом семьи заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой подвергся разбойному нападению. Грабители связали находившегося там мужчину и унесли с собой 200 тысяч евро. По данным на 11 марта, чиновница находится на больничном. Связано ли это с разбоем, не ясно.

Фото:  Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

«Неизвестные совершили нападение на частный дом в Котельниках на улице Парковой, д. 44, где проживает семья чиновника. Нападавшие связали и избили находившегося в нем мужчину», - сказал собеседник «Интерфакса».

Сообщается, что трое вооружённых налётчиков похитили порядка 200 тысяч евро и забрали ведомственные награды. В пресс-службе регионального управления агентству рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
Как-то вот почему-то не жалко совсем. Не обеднеют однозначно. Со злости еще больше натаскают.
Батарейкин
Надеюсь, не последнее унесли!))))
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