Вооружённые налётчики ограбили столичный дом замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой. Унесли 200 тыс. евро и награды
Дом семьи заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой подвергся разбойному нападению. Грабители связали находившегося там мужчину и унесли с собой 200 тысяч евро. По данным на 11 марта, чиновница находится на больничном. Связано ли это с разбоем, не ясно.
«Неизвестные совершили нападение на частный дом в Котельниках на улице Парковой, д. 44, где проживает семья чиновника. Нападавшие связали и избили находившегося в нем мужчину», - сказал собеседник «Интерфакса».
Сообщается, что трое вооружённых налётчиков похитили порядка 200 тысяч евро и забрали ведомственные награды. В пресс-службе регионального управления агентству рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.