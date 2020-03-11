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11.03.2020 08:27
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Обрушение штукатурки на улице Жуковского попало на видео. Музыкантов спасли сантиметры

Пешеходы, ждущие на тротуаре зелёного света, чуть не попали под удар куска штукатурки, который отвалился с фасада дома 38 по улице Жуковского, что на углу с Лиговским проспектом. Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения, видео опубликовал 11 марта паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сам инцидент случился вечером 10 марта.

Молодые супруги, оба музыканты, стояли на тротуаре у «зебры», когда в шаге от них рухнул фрагмент лепнины. Люди отскочили, их обувь засыпало обломками.

По графику капремонта многоквартирных домов на сайте spb-kapremont.ru, в здании 38А по Жуковского 1878 года постройки планируется делать ремонт фасадов в 2036-2038 годах. «Но, видимо, ещё 16 лет он уже не хочет ждать», – отмечают в паблике.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Рекомендую посмотреть на фасад дома по Большой Конюшенной 4-6-8, что почти напротив ДЛТ - кажется, что он вообще сгнил. Любопытен факт, что когда Путин встречался в этом доме с президентом Финляндии, то к его приезду покрасили торец дома. Так он и стоит - торец покрашен, а фасад в хлам.
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