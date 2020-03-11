Обрушение штукатурки на улице Жуковского попало на видео. Музыкантов спасли сантиметры
Пешеходы, ждущие на тротуаре зелёного света, чуть не попали под удар куска штукатурки, который отвалился с фасада дома 38 по улице Жуковского, что на углу с Лиговским проспектом. Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения, видео опубликовал 11 марта паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сам инцидент случился вечером 10 марта.
Молодые супруги, оба музыканты, стояли на тротуаре у «зебры», когда в шаге от них рухнул фрагмент лепнины. Люди отскочили, их обувь засыпало обломками.
По графику капремонта многоквартирных домов на сайте spb-kapremont.ru, в здании 38А по Жуковского 1878 года постройки планируется делать ремонт фасадов в 2036-2038 годах. «Но, видимо, ещё 16 лет он уже не хочет ждать», – отмечают в паблике.