Пешеходы, ждущие на тротуаре зелёного света, чуть не попали под удар куска штукатурки, который отвалился с фасада дома 38 по улице Жуковского, что на углу с Лиговским проспектом. Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения, видео опубликовал 11 марта паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сам инцидент случился вечером 10 марта.



Молодые супруги, оба музыканты, стояли на тротуаре у «зебры», когда в шаге от них рухнул фрагмент лепнины. Люди отскочили, их обувь засыпало обломками.