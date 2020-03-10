Окончательное решение о выдвижении Кобринского на довыборы в ЗакС примут на конференции реготделения "Яблока"

Региональный совет партии "Яблоко" 10 марта выбрал предварительный список кандидатов на выдвижение на довыборы в Заксобрвние Петербурга. Окончательное решение примут на конференции реготделения партии. Об этом сообщила глава реготделения Екатерина Кузнецова.

"Сегодня регсовет выбирал предварительный список для согласования Федерального политического комитета кандидатур, выбрали Кобринского из шести претендентов. Теперь политкомитет будет решать, какой список кандидатур представить конеференции СПб РО", - сообщила глава регионального отделения, добавив, что это может быть как Александр Кобринский, так и кто-то другой.