Окончательное решение о выдвижении Кобринского на довыборы в ЗакС примут на конференции реготделения "Яблока"
Региональный совет партии "Яблоко" 10 марта выбрал предварительный список кандидатов на выдвижение на довыборы в Заксобрвние Петербурга. Окончательное решение примут на конференции реготделения партии. Об этом сообщила глава реготделения Екатерина Кузнецова.
"Сегодня регсовет выбирал предварительный список для согласования Федерального политического комитета кандидатур, выбрали Кобринского из шести претендентов. Теперь политкомитет будет решать, какой список кандидатур представить конеференции СПб РО", - сообщила глава регионального отделения, добавив, что это может быть как Александр Кобринский, так и кто-то другой.
Окончательное решение о выдвижении принимает Конференция реготделения.
Ранее "Фонтанка" со ссылкой на лидера фракции Бориса Вишневского писала.
, что депутата предыдущего созыва Александра Кобринского выдвинут на довыборы в петербургское Заксобрание по итогам голосования. Парламентарий добавил, что скорее всего, политкомитет согласует кандидатуру экс-парламентария.
Напомним, дополнительные выборы в Заксобрание по 21 округу состоятся 7 июня. Место в парламенте освободилось в июнп прошлого года после внезапной смерти единоросса Павла Зеленкова.