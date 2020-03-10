Дизайнера, громившего усадьбу Витцеля в Сестрорецке, просят явиться в полицию. И прихватить с собой биту

Петербуржца, громившего в рекламном ролике загородный дом Франца Витцеля, просят явиться в отдел полиции самостоятельно и прихватить с собой биту.



Как сообщили в полиции Курортного района, личность блогера установлена. Его убедительно просят приехать, в противном случае сотрудники отправятся знакомиться с ним сами. Правоохранители уже съездили в усадьбу на Парковой улице, осмотрели место происшествия и составили протокол.



О проверке дома-памятника ранее «Фонтанке» сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП). Если погром подтвердится, то автора видео потребуют привлечь к ответственности за повреждение объектов культурного наследия (статья 243 УК).

