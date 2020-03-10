Дизайнера, громившего усадьбу Витцеля в Сестрорецке, просят явиться в полицию. И прихватить с собой биту
Петербуржца, громившего в рекламном ролике загородный дом Франца Витцеля, просят явиться в отдел полиции самостоятельно и прихватить с собой биту.
Как сообщили в полиции Курортного района, личность блогера установлена. Его убедительно просят приехать, в противном случае сотрудники отправятся знакомиться с ним сами. Правоохранители уже съездили в усадьбу на Парковой улице, осмотрели место происшествия и составили протокол.
О проверке дома-памятника ранее «Фонтанке» сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП). Если погром подтвердится, то автора видео потребуют привлечь к ответственности за повреждение объектов культурного наследия (статья 243 УК).
Пользователь alex.spb уже тудалил из Instagram рекламу своих услуг дизайнера, которую снимал в доме Витцеля и извинился за разбитые окна. Он утверждает, что не знал, что громил памятник.
Справка:
Загородный дом Франца Витцеля, построенный до революции, получил охранный статус в мае 2019 года. Собственником является принадлежащее Смольному АО «Авенариум+». В 2017-м компания заключила 12 миллионный контракт на приспособление под современное использование нескольких культурных объектов. В том числе, усадьбы Витцеля, где планировали устроить ресторан.
С КГИОП преобразование ещё не согласовано. В этом году на объекте должны пройти противоаварийные и консервационные работы. При этом здание, по данным Смольного, без присмотра не простаивает.