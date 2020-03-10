Владелец дома Витцеля в Сестрорецке обещал обезопасить памятник. Охрана не помешала дизайнеру бить окна

В Смольном организовали проверку после записи рекламы в загородном доме Франца Витцеля. На бумаге памятник закрыт от посторонних, но петербуржец с битой показал обратное.

О проверке дома-памятника на Парковой улице «Фонтанке» 10 марта сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП). Если погром подтвердится, то автора видео потребуют привлечь к ответственности за повреждение объектов культурного наследия (статья 243 УК). В полиции Курортного района рекламный ролик петербуржца видели. Сотрудники не стали ждать заявления и уже съездили в усадьбу. Место происшествия осмотрено, составлен протокол, начата проверка.

Загородный дом Франца Витцеля, построенный до революции, получил охранный статус в мае 2019 года. Собственником является принадлежащее Смольному АО «Авенариум+». В 2017-м компания заключила 12 миллионный контракт на приспособление под современное использование нескольких культурных объектов. В том числе, усадьбы Витцеля, где планировали устроить ресторан. С КГИОП преобразование ещё не согласовано. В этом году на объекте должны пройти противоаварийные и консервационные работы. При этом здание, по данным Смольного, без присмотра не простаивает. «По информации собственника от 30 декабря 2019, им в целях обеспечения сохранности объекта был заключен договор с охранной организацией на оказание услуг, а территория находится под постоянным контролем и наблюдением», - сообщили в комитете по охране памятников. Пользователь alex.spb удалил из Instagram рекламу своих услуг дизайнера, которую снимал в доме Витцеля и извинился за разбитые окна. Он утверждает, что не знал, что громил памятник.