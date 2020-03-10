Владелец дома Витцеля в Сестрорецке обещал обезопасить памятник. Охрана не помешала дизайнеру бить окна
В Смольном организовали проверку после записи рекламы в загородном доме Франца Витцеля. На бумаге памятник закрыт от посторонних, но петербуржец с битой показал обратное.
О проверке дома-памятника на Парковой улице «Фонтанке» 10 марта сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП). Если погром подтвердится, то автора видео потребуют привлечь к ответственности за повреждение объектов культурного наследия (статья 243 УК).
В полиции Курортного района рекламный ролик петербуржца видели. Сотрудники не стали ждать заявления и уже съездили в усадьбу. Место происшествия осмотрено, составлен протокол, начата проверка.
Загородный дом Франца Витцеля, построенный до революции, получил охранный статус в мае 2019 года. Собственником является принадлежащее Смольному АО «Авенариум+». В 2017-м компания заключила 12 миллионный контракт на приспособление под современное использование нескольких культурных объектов. В том числе, усадьбы Витцеля, где планировали устроить ресторан.
С КГИОП преобразование ещё не согласовано. В этом году на объекте должны пройти противоаварийные и консервационные работы. При этом здание, по данным Смольного, без присмотра не простаивает.
«По информации собственника от 30 декабря 2019, им в целях обеспечения сохранности объекта был заключен договор с охранной организацией на оказание услуг, а территория находится под постоянным контролем и наблюдением», - сообщили в комитете по охране памятников.
Пользователь alex.spb удалил из Instagram рекламу своих услуг дизайнера, которую снимал в доме Витцеля и извинился за разбитые окна. Он утверждает, что не знал, что громил памятник.
«Я полностью осознаю, что незнание не освобождает от ответственности, но уже после видео мне объяснили, что это здание регионального значения», - пишет он. Следов охраны или предупреждающих табличек на Парковой, 14, он не видел. Дом открыт для желающих, об особом статусе по его состоянию догадаться проблематично.