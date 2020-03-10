Разрушение — еще не повод разрывать контракт. Беглов объяснил, почему «СКА-арена» продолжит реконструкцию СКК

Городские власти не будут расторгать концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» на реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК). Об этом в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Разрушение СКК... не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения», — говорится в ответе от градоначальника, который парламентарий опубликовал 10 марта. Кроме того, в ответе также сказано, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) рассматривает несколько заявок о включении рухнувшего СКК в реестр объектов культурного наследия.