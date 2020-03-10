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10.03.2020 17:57
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Разрушение — еще не повод разрывать контракт. Беглов объяснил, почему «СКА-арена» продолжит реконструкцию СКК

Городские власти не будут расторгать концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» на реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК). Об этом в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Разрушение СКК... не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения», — говорится в ответе от градоначальника, который парламентарий опубликовал 10 марта. Кроме того, в ответе также сказано, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) рассматривает несколько заявок о включении рухнувшего СКК в реестр объектов культурного наследия.

СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса комплекса, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб один из рабочих, Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека».

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Комментарии (9)

260632061
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SanNik
Логика-железная.
Компания - концессионер показала свою полную некомпетентность, безолаберность и преступную халатность из-за которой погиб человек - т.е. по факту эта организация не способна нормально демонтировать здание.
А ей хотят доверить построить здание в котором будут находиться 25 000 человек?
Убийство одного человека показалось мало? Вот когда крыша рухнет на 25 000 человек - вот тогда мы рассмотрим вопрос разрыва контракта?
Пожалуй, этих управленцев надо сразу в Гаагский трибунал отправлять. А то они так "случайно" и геноцид устроить могут - дать разрешение этим горе-концессионерам на строительство жилых домов и торговых центров.
Vasilis
Ну и зачем городу такой губер?
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