Разрушение — еще не повод разрывать контракт. Беглов объяснил, почему «СКА-арена» продолжит реконструкцию СКК
Городские власти не будут расторгать концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» на реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК). Об этом в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Разрушение СКК... не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения», — говорится в ответе от градоначальника, который парламентарий опубликовал 10 марта. Кроме того, в ответе также сказано, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) рассматривает несколько заявок о включении рухнувшего СКК в реестр объектов культурного наследия.
СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса комплекса, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб один из рабочих, Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека».