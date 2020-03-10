Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерине Левченко

Найденные в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области останки принадлежат знакомой фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть» Екатерине Левченко. О результатах исследования фрагментов костей 10 марта сообщает Meduza cо ссылкой на данные криминалистической экспертизы и слова матери девушки.

Левченко пропала в 2017 году со своим бойфрендом Артёмом Дорофеевым. Место, где могут находиться её останки, в разговоре с изданием назвал фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец, который уехал из России. Пропажа девушки стала уголовным делом спустя три года после её исчезновения.