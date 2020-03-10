Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерине Левченко
Найденные в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области останки принадлежат знакомой фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть» Екатерине Левченко. О результатах исследования фрагментов костей 10 марта сообщает Meduza cо ссылкой на данные криминалистической экспертизы и слова матери девушки.
Левченко пропала в 2017 году со своим бойфрендом Артёмом Дорофеевым. Место, где могут находиться её останки, в разговоре с изданием назвал фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец, который уехал из России. Пропажа девушки стала уголовным делом спустя три года после её исчезновения.
Рассказ Полтавца о том, что это якобы было намеренное убийство, к которому, в частности, предположительно был причастен другой фигурант дела «Сети», Дмитрий Пчелинцев, тот назвал неправдой и «жестью». Тело Артёма Дорофеева нашли в лесу ранее, его останки идентифицировали в феврале 2019 года.