Пропажа в лесу подруги фигурантов дела «Сети» спустя три года стала уголовным делом
Следственный комитет в Пензе возбудил уголовное дело по статье об убийстве и признал по нему потерпевшей мать пропавшей в марте 2017 года Екатерины Левченко. Ее приятеля нашли в лесу убитым, молодые люди дружили с ныне осужденными за терроризм фигурантами дела «Сети».
Как сообщила 27 февраля «Медиазоне» мать пропавшей девушки Татьяна Левченко, весь день накануне она провела в Следственном комитете, писала заявление и пояснения, там у нее взяли образец ДНК. Она передала следователю записку и планшетный компьютер Екатерины, свой старый телефон, где сохранилась переписка с дочерью. Все это оформляли в протоколы, в итоге женщину признали потерпевшей.
Екатерина и ее друг Артем Дорофеев пропали 31 марта 2017 года, позже тело Артема было найдено в лесу с пробитой головой и резаными ранами на шее. Молодые люди ранее жили в одной квартире с фигурантами дела о признанном террористическим сообществе «Сеть». Как утверждает «Медуза», некоторые из осужденных могут быть причастны к смерти Дорофеева и пропаже Левченко.
Фигуранты получили от 6 до 18 лет колоний, суд над еще двумя участниками организации продолжается в Петербурге. На заседания приходят сотни человек, слушателей на процесс пускают только по спискам, а судьи уезжают из здания на машине ФСБ. Осужденные и подсудимые заявляли о пытках со стороны Федеральной службы безопасности. Председатель суда конфликта интересов в этом не видит.