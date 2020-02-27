Пропажа в лесу подруги фигурантов дела «Сети» спустя три года стала уголовным делом

Следственный комитет в Пензе возбудил уголовное дело по статье об убийстве и признал по нему потерпевшей мать пропавшей в марте 2017 года Екатерины Левченко. Ее приятеля нашли в лесу убитым, молодые люди дружили с ныне осужденными за терроризм фигурантами дела «Сети».



Как сообщила 27 февраля «Медиазоне» мать пропавшей девушки Татьяна Левченко, весь день накануне она провела в Следственном комитете, писала заявление и пояснения, там у нее взяли образец ДНК. Она передала следователю записку и планшетный компьютер Екатерины, свой старый телефон, где сохранилась переписка с дочерью. Все это оформляли в протоколы, в итоге женщину признали потерпевшей.