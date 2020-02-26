«Фонтанка» поговорила с председателем Второго западного окружного военного суда Вячеславом Осиным. Его подчиненные попали в транспортную зависимость от спецслужбы, которая расследовала дело «Сети», и установили свои порядки по допуску на судебные заседания.

Вячеслав Осин / фото с сайта 2-го Западного окружного военного суда

Утро 26 февраля запомнится Петербургу судебным ноу-хау. В здание суда полицейские и приставы пускали слушателей только по спискам, оставив десятки людей на улице. Фильтрационная идея принадлежит председательствующему в процессе «Сети» судье Второго западного окружного военсуда Роману Муранову. Мы позвонили его шефу, председателю суда Вячеславу Осину.

- Вячеслав Александрович, как получилась ситуация с допуском на дело «Сети» по спискам?

- Мы к этим спискам не имеем никакого отношения, - огорошил Осин. - Я не знаю, кто их выдумал. Во всяком случае, мы их не составляли и не редактировали. Я сам только сегодня узнал, что какие-то списки существуют. У нас позиция одна: кто первый пришел, сколько в зал влезло, пожалуйста, слушайте. Если мест нет - ничего не можем поделать.



О том, что идея пускать по спискам принадлежит судье Роману Муранову, «Фонтанке» вечером 26 декабря подтвердил адвокат подсудимого Виктора Филинкова Виталий Черкасов.

- Рассматривалась ли возможность переезда в Первый западный окружной военный суд (бывший Ленинградский окружной), в котором есть условия для размещения большого количества слушателей, а не тридцати человек?

- У нас время и место определяет председательствующий по делу (Муранов. - Ред.). Во-первых, в интересах объективного и беспристрастного рассмотрения дела. Это самая главная наша задача. А то, что не вмещаются все… Ну, у нас в Большой театр тоже не вмещаются все. Никто ж не жалуется на него.

- Верховный суд запрещает проводить судебные заседания в залах, если исключается возможность присутствия тех, кто не является участниками процесса.

- А возможность не исключается. Просто не все могут вместиться, по большому счету. Руководство суда не имеет к этому никакого отношения. Судья решает, где проводить процесс. Я не вправе вмешиваться ни в одно судебное заседание. Вы же меня потом обвините, что под моим воздействием суд пошел не в ту сторону.



- Если вы решите проблему, вам в Петербурге будут аплодировать.

- Я сам стараюсь, чтобы судьи не нарушали закон, всячески этому препятствую, учу, заставляю и так далее. Но давать оценку, к сожалению, ни вам не дано, ни мне. Если мы сейчас вмешаемся, это как раз и подорвет беспристрастность суда. Если бы [Муранов] обратился ко мне с просьбой организовать [другой суд и зал], - не вопрос. Таких просьб от судьи не было.

- Как вы можете утверждать, что председательствующий не имеет никакого отношения к спискам?

- Судья говорит, что никаких списков он не составлял. Мы сами о них узнали только постфактум.

- Я прошу вас прокомментировать заявление вашего пресс-секретаря Ирины Жирновой о том, что это право подсудимых - составлять списки людей, которых они хотят видеть на заседании.

- Нет, такого права нет. Я уже тридцать с лишним лет в судебной системе, никогда не слышал. Если к концу недели состав суда (дело рассматривает тройка судей. - Ред.) вернется в Москву, я просто попрошу председательствующего проинформировать меня, что там у вас было.

автор видео Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»

- Кстати, о беспристрастности. Вам известно, что судьи по Петербургу передвигаются на микроавтобусе ФСБ?

- Ну, им надо на чем-то передвигаться, или они должны в мантиях по Невскому ходить? Своих машин у нас там нету. Пришлось первой попавшейся воспользоваться.

- А почему первой попавшейся не оказалась машина, например, управления судебного департамента Петербурга?

- А вы думаете, у него есть автомобили свободные?

- А у ФСБ есть?

- Видимо, так. Они лучше укомплектованы, чем наши органы.

- В материалах дела есть множество указаний на применение пыток сотрудниками ФСБ, которые наверняка ждут от судей обвинительный приговор фигурантам дела «Сети».

- На мой взгляд, ничего страшного не случилось. Так ведь можно до абсурда дойти. Где-то в одном кафе кушали сотрудники ФСБ и судьи, а где-то по одним улицам ходили. Что ж теперь делать. Мы живем в одном государстве.

- ФСБ предоставляет транспортные услуги судьям, которые ведут дело, по которому масса претензий к ФСБ.

- Ну а кто должен нам предоставлять?

