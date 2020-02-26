Председатель суда, ведущего дело «Сети»: «Не вижу конфликта интересов с ФСБ»
«Фонтанка» поговорила с председателем Второго западного окружного военного суда Вячеславом Осиным. Его подчиненные попали в транспортную зависимость от спецслужбы, которая расследовала дело «Сети», и установили свои порядки по допуску на судебные заседания.
Утро 26 февраля запомнится Петербургу судебным ноу-хау. В здание суда полицейские и приставы пускали слушателей только по спискам, оставив десятки людей на улице. Фильтрационная идея принадлежит председательствующему в процессе «Сети» судье Второго западного окружного военсуда Роману Муранову. Мы позвонили его шефу, председателю суда Вячеславу Осину.
- Вячеслав Александрович, как получилась ситуация с допуском на дело «Сети» по спискам?
- Мы к этим спискам не имеем никакого отношения, - огорошил Осин. - Я не знаю, кто их выдумал. Во всяком случае, мы их не составляли и не редактировали. Я сам только сегодня узнал, что какие-то списки существуют. У нас позиция одна: кто первый пришел, сколько в зал влезло, пожалуйста, слушайте. Если мест нет - ничего не можем поделать.
О том, что идея пускать по спискам принадлежит судье Роману Муранову, «Фонтанке» вечером 26 декабря подтвердил адвокат подсудимого Виктора Филинкова Виталий Черкасов.
- Рассматривалась ли возможность переезда в Первый западный окружной военный суд (бывший Ленинградский окружной), в котором есть условия для размещения большого количества слушателей, а не тридцати человек?
- У нас время и место определяет председательствующий по делу (Муранов. - Ред.). Во-первых, в интересах объективного и беспристрастного рассмотрения дела. Это самая главная наша задача. А то, что не вмещаются все… Ну, у нас в Большой театр тоже не вмещаются все. Никто ж не жалуется на него.
- Верховный суд запрещает проводить судебные заседания в залах, если исключается возможность присутствия тех, кто не является участниками процесса.
- А возможность не исключается. Просто не все могут вместиться, по большому счету. Руководство суда не имеет к этому никакого отношения. Судья решает, где проводить процесс. Я не вправе вмешиваться ни в одно судебное заседание. Вы же меня потом обвините, что под моим воздействием суд пошел не в ту сторону.
- Если вы решите проблему, вам в Петербурге будут аплодировать.
- Я сам стараюсь, чтобы судьи не нарушали закон, всячески этому препятствую, учу, заставляю и так далее. Но давать оценку, к сожалению, ни вам не дано, ни мне. Если мы сейчас вмешаемся, это как раз и подорвет беспристрастность суда. Если бы [Муранов] обратился ко мне с просьбой организовать [другой суд и зал], - не вопрос. Таких просьб от судьи не было.
- Как вы можете утверждать, что председательствующий не имеет никакого отношения к спискам?
- Судья говорит, что никаких списков он не составлял. Мы сами о них узнали только постфактум.
- Я прошу вас прокомментировать заявление вашего пресс-секретаря Ирины Жирновой о том, что это право подсудимых - составлять списки людей, которых они хотят видеть на заседании.
- Нет, такого права нет. Я уже тридцать с лишним лет в судебной системе, никогда не слышал. Если к концу недели состав суда (дело рассматривает тройка судей. - Ред.) вернется в Москву, я просто попрошу председательствующего проинформировать меня, что там у вас было.
автор видео Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»
- Кстати, о беспристрастности. Вам известно, что судьи по Петербургу передвигаются на микроавтобусе ФСБ?
- Ну, им надо на чем-то передвигаться, или они должны в мантиях по Невскому ходить? Своих машин у нас там нету. Пришлось первой попавшейся воспользоваться.
- А почему первой попавшейся не оказалась машина, например, управления судебного департамента Петербурга?
- А вы думаете, у него есть автомобили свободные?
- А у ФСБ есть?
- Видимо, так. Они лучше укомплектованы, чем наши органы.
- В материалах дела есть множество указаний на применение пыток сотрудниками ФСБ, которые наверняка ждут от судей обвинительный приговор фигурантам дела «Сети».
- На мой взгляд, ничего страшного не случилось. Так ведь можно до абсурда дойти. Где-то в одном кафе кушали сотрудники ФСБ и судьи, а где-то по одним улицам ходили. Что ж теперь делать. Мы живем в одном государстве.
- ФСБ предоставляет транспортные услуги судьям, которые ведут дело, по которому масса претензий к ФСБ.
- Ну а кто должен нам предоставлять?
- Вы меня спрашиваете?
- Вопрос этот никак не урегулирован. Нигде не написано, что машинами нельзя пользоваться и прочим. Да, однозначно не должно быть конфликта [интересов]. Но я не вижу здесь его. Я не вижу заинтересованности судей в том, что им дали возможность передвигаться на какой-то машине.
Беседовал Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка: «Сеть» - запрещенное в России террористическое сообщество анархистов и антифашистов. По версии обвинения, действовало с 2016 года, готовило вооруженный мятеж и захват власти. Большинство фигурантов дела заявило о применении сотрудниками ФСБ пыток. 10 февраля 2020 года в Пензе к срокам от 6 до 18 лет колонии строгого режима приговорены семь человек. В Петербурге судят двоих - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.