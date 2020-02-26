Перерыв в заседании продолжается. Разговор в зале возвращается к доказательствам по делу, показаниям и способам их добычи. Молодой человек с забитыми татуировками «рукавами» делится опытом: следы от электрошокера остаются на теле не менее двух лет. Адвокат объясняет, что сейчас не установить, были ли пытки. Данные полиграфа тоже не помогают.



«Никогда не соглашайтесь на исследования полиграфом. Если результат будет в вашу пользу, то это ничем не поможет. Зато в обратном случае точно повредит», - советует защитник.



Так, Филинкова и Бояршинова возвращают в клетку. Процесс возобновлён.

