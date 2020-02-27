Фигурант дела «Сети» отрицает сообщения СМИ о причастности к убийству соратника и торговле наркотиками
Дмитрий Пчелинцев назвал «жестью» информацию из расследовании издания «Медуза», в котором говорилось о его возможной причастности к убийству жителя Пензы Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, а также к продаже запрещенных веществ.
«Это «коллективное решение» [об убийстве Дорофеева и Левченко], которое я якобы передал, просто какая-то жесть. Я очень сочувствую близким погибшего парня, но ничего сделать для расследования его смерти я не могу, кроме как надеяться, что оно будет проведено с максимальной эффективностью, и мы узнаем, как все было на самом деле», — изложил 27 февраля свою позицию Пчелинцев в комментарии «МБХ.Медиа».
По его словам, «абсурдом» и «безумием» является и информация о его причастности к торговле наркотиками.
21 февраля «Медуза» опубликовала материал, где один из фигурантов дела, Алексей Полтавец, якобы признался в причастности к убийству Екатерины Левченко и её парня Артёма Дорофеева. Причиной такого шага было нежелание пары скрываться. Также Левченко и Дорофеев могли знать о нелегальной деятельности участников «Сети» по сбыту наркотиков, которые якобы выращивал Пчелинцев. Якобы именно он приказал убить пару. После публикации родители пропавшей девушки потребовали возбуждения уголовного дела.
Справка:
Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько — в Пензе и Москве. В ходе суда осуждённые отказались от первоначальных признательных показаний, так как заявляли, что дали их под пытками. Проверки Следственного комитета эти заявления не подтвердили. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Столь суровые наказания вызвали общественное возмущение, сопоставимое с делом журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках и с «московским делом» о мирных протестах. Петиции против жестокости и судебного произвола подписали педагоги, ученые, деятели культуры, студенты и журналисты.