Фигурант дела «Сети» отрицает сообщения СМИ о причастности к убийству соратника и торговле наркотиками

Дмитрий Пчелинцев назвал «жестью» информацию из расследовании издания «Медуза», в котором говорилось о его возможной причастности к убийству жителя Пензы Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, а также к продаже запрещенных веществ.



«Это «коллективное решение» [об убийстве Дорофеева и Левченко], которое я якобы передал, просто какая-то жесть. Я очень сочувствую близким погибшего парня, но ничего сделать для расследования его смерти я не могу, кроме как надеяться, что оно будет проведено с максимальной эффективностью, и мы узнаем, как все было на самом деле», — изложил 27 февраля свою позицию Пчелинцев в комментарии «МБХ.Медиа».