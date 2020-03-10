Петербург вошел в список самых экономически здоровых регионов России

Петербург и Ленобласть вошли в восьмерку регионов, которые по итогам 2019 года стали самыми экономически развивающимися. Правда, северная столица по ряду показателей уступила Сахалину, ЯНАО и Тюмени.
Исследование 10 марта опубликовали «Известия». По данным издания, наилучшие показатели дали регионы богатые сырьем, у которых есть развитый обрабатывающий сектор и институциональная рента (прибыль, связанная с наличием столичных привилегий).
В десятку регионов с лучшими показателями вошли:
- Москва (98%);
- Сахалинская область (97%);
- Тюменская область (83%);
- Ямало-Ненецкий округ (81%);
- Ханты-Мансийский округ (80%);
- Санкт-Петербург (76%);
- Московская область (74%);
- Республика Татарстан (70%);
- Магаданская область (65%);
- Ленинградская область (64%).
Из всего списка самую лучшую динамику за год показала Сахалинская область, индекс динамики экономического здоровья которое не только вырос на 59%, но почти сравнялся с московским.