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10.03.2020 08:49
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Петербург вошел в список самых экономически здоровых регионов России

Петербург и Ленобласть вошли в восьмерку регионов, которые по итогам 2019 года стали самыми экономически развивающимися. Правда, северная столица по ряду показателей уступила Сахалину, ЯНАО и Тюмени.

Исследование 10 марта опубликовали «Известия». По данным издания, наилучшие показатели дали регионы богатые сырьем, у которых есть развитый обрабатывающий сектор и институциональная рента (прибыль, связанная с наличием столичных привилегий).

В десятку регионов с лучшими показателями вошли:

  • Москва (98%);
  • Сахалинская область (97%);
  • Тюменская область (83%);
  • Ямало-Ненецкий округ (81%);
  • Ханты-Мансийский округ (80%);
  • Санкт-Петербург (76%);
  • Московская область (74%);
  • Республика Татарстан (70%);
  • Магаданская область (65%);
  • Ленинградская область (64%).

Из всего списка самую лучшую динамику за год показала Сахалинская область, индекс динамики экономического здоровья которое не только вырос на 59%, но почти сравнялся с московским.

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