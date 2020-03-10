Петербург вошел в список самых экономически здоровых регионов России

Петербург и Ленобласть вошли в восьмерку регионов, которые по итогам 2019 года стали самыми экономически развивающимися. Правда, северная столица по ряду показателей уступила Сахалину, ЯНАО и Тюмени.



Исследование 10 марта опубликовали «Известия». По данным издания, наилучшие показатели дали регионы богатые сырьем, у которых есть развитый обрабатывающий сектор и институциональная рента (прибыль, связанная с наличием столичных привилегий).



В десятку регионов с лучшими показателями вошли:

