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09.03.2020 21:38
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Тилль Линдеманн съездил в Чернобыль и покатался на карусели

Перед концертом сольного проекта лидера Rammstein в Киеве Тилль Линдеманн съездил посмотреть на зону отчуждения в Припять. Там он развлекал себя катанием на каруселях.

Видео было размещено в сторис на официальной странице музыканта в Instagram, скриншот с него опубликован в аккаунте фанатской страницы. На запретное развлечение Тилля Линдеманна СМИ обратили внимание 9 марта, Припять он посетил два дня назад, накануне киевского концерта. На ролике солист Rammstein катается на карусели, что запрещено правилами посещения Чернобыльской зоны - касаться там ничего нельзя. Судя по всему, никаких санкций для Линдеманна не последовало.

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Комментарии (3)

260627961
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Antivse
Докатается до полшестого, бомбить у моралфагов не с чего будет))
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