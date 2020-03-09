Видео с места пожара в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Алексей. Машина горела почти у перекрёстка Вербной улицы с Афонской, пожар возник на полосе, которая ведёт к Поклонногорскому путепроводу. По словам очевидцев, двое мужчин возле горящей машины пострадавшими не выглядели, самостоятельно тушить пожар им, судя по всему, было нечем.

Сотрудники МЧС приехали на место после четырёх часов дня и за несколько минут пламя потушили. По данным регионального управления, горело на площади в 10 квадратных метров. Никто не пострадал.