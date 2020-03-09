«Всех перебили». В якутском пункте передержки, закрытом на карантин из-за бешенства, нашли несколько десятков убитых собак и кошек
Общественники Якутска обнаружили в пункте передержки бездомных животных более 70 мертвых собак и кошек. Животным перерезали глотки после сообщения о бешенстве.
Как сообщает 9 марта телеканал «Якутия 24», контейнер с животными был найден https://sakhalife.ru/kontejner-s-trupami-zhivotnyh-obnaruzhili-v-punkte-perederzhki-v-yakutske/ ночью. «Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных, — цитирует СМИ зоозащитницу Злату Сычеву. — Всех перебили». Полиция проводит процессуальную проверку.
Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева, 3 марта Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория обнаружила вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных, после чего в нем был введен карантин https://www.instagram.com/p/B9f_uwXJFxw/ При этом она подчеркнула, что во время карантина все решения об умерщвлении животных принимает не мэрия и не пункт передержки, а ветеринарные службы.
В приложенном к сообщению мэра приказе управления ветеринарии предписано проводить клинический осмотр животных, мониторинговое исследование бешенства собак и кошек, а также умерщвлять больных и подозрительных животных. «Мы осуществляем лишь контроль за работой пункта, директивы от нас не исходят, — цитирует «Якутия 24» местный департамент ветеринарии. — Будем разбираться в ситуации». Позднее ведомство уточнило, что из всего поголовья, содержащегося в приюте, с инфицированной бешенством особью непосредственно контактировали 72 особи, которые «были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами управления ветеринарии Якутска в присутствии работников пункта передержки» https://yk24.ru/index/proisshestviya/bolee-70-zhivotnyix-v-punkte-perederzhki-yakutska-kontaktirovali-s-bolnoj-beshenstvom-sobakoj. При этом, судя по видео и согласно свидетельствам общественников, по крайней мере части животных просто перерезали горло, а не вводили инъекции.
Видео из помещения для кошек
Заявление мэра Якутска