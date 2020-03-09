Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева, 3 марта Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория обнаружила вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных, после чего в нем был введен карантин https://www.instagram.com/p/B9f_uwXJFxw/ При этом она подчеркнула, что во время карантина все решения об умерщвлении животных принимает не мэрия и не пункт передержки, а ветеринарные службы.

В приложенном к сообщению мэра приказе управления ветеринарии предписано проводить клинический осмотр животных, мониторинговое исследование бешенства собак и кошек, а также умерщвлять больных и подозрительных животных. «Мы осуществляем лишь контроль за работой пункта, директивы от нас не исходят, — цитирует «Якутия 24» местный департамент ветеринарии. — Будем разбираться в ситуации». Позднее ведомство уточнило, что из всего поголовья, содержащегося в приюте, с инфицированной бешенством особью непосредственно контактировали 72 особи, которые «были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами управления ветеринарии Якутска в присутствии работников пункта передержки» https://yk24.ru/index/proisshestviya/bolee-70-zhivotnyix-v-punkte-perederzhki-yakutska-kontaktirovali-s-bolnoj-beshenstvom-sobakoj. При этом, судя по видео и согласно свидетельствам общественников, по крайней мере части животных просто перерезали горло, а не вводили инъекции.