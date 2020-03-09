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09.03.2020 13:23
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Глава корпорации Apple разрешил сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Глава корпорации Apple Тим Кук разрешил сотрудникам компании работать из дома, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает Bloomberg 9 марта.

Кук в заявлении назвал вспышку коронавируса «беспрецедентным событием» и «сложным моментом». В связи с этим он разрешил работникам Apple временно поработать из дома.

«Не стесняйтесь и работайте удаленно, если ваша работа позволяет это сделать»,— написал Кук в заявлении.

Эта политика затрагивает «районы с наибольшей плотностью инфекций», сказал Кук, обратившись в корпоративные офисы компании в районах Санта-Клара-Вэлли и Элк-Гроув в Калифорнии, Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Соединенное королевство.В записке говорится, что это разрешение официально действует с 9 марта по 13 марта.

По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.

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