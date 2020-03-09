FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
09.03.2020 12:55
3
Печать

Шаг вперед, два шага назад. Рубль и нефть отскочили от утреннего дна

Курс доллара на международных торгах к полудню несколько опустился и составляет около 74 рублей. Нефтяные котировки тоже оттягиваются выше по сравнению с утренним глубоководным дайвингом.

Судя по графику торгов на Forex, к 12 часам дня 9 марта доллар стоит около 74 рублей, евро – примерно 84,2 рубля. Это на 2 рубля меньше, чем утренние рекорды, откинули российскую валюту в реальность 4-летней давности: в ходе торгов доллар вырастал до 76,2 рублей, евро – до 86,04.

Одновременно отскочила и нефть. Баррель Brent котируется примерно на уровне 36,2 доллара, WTI - 32,7 доллара. Минимальные значения в течение дня составляли 31,02 и 27,3 доллара соответственно. Российская Urals стоит 34,8 доллара.

Напомним, парное пике нефти и рубля продолжается с 6 марта, когда страны ОПЕК не смогли договориться https://www.fontanka.ru/2020/03/09/69021640/ с партнерами – в том числе, Россией – о снижении добычи черного золота. Центробанк заявил, что останавливает закупку валюты https://www.fontanka.ru/2020/03/09/69021667/ на внутреннем рынке, а Минфин сообщил, что фонд национального благосостояния позволит бюджету выдерживать цену в 25-30 долларов за баррель нефти в течение 6-10 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

AGP
Наступило золотое время обменников, давно такого счастья для них не было.
Snaky
Предлагаю увеличить зарплату пропагандистам в 0,3 раза. :)
serg1956
Правильнее сказать: 10 шагов вперед и маленький шажочек назад
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний