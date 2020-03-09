Шаг вперед, два шага назад. Рубль и нефть отскочили от утреннего дна

Курс доллара на международных торгах к полудню несколько опустился и составляет около 74 рублей. Нефтяные котировки тоже оттягиваются выше по сравнению с утренним глубоководным дайвингом.

Судя по графику торгов на Forex, к 12 часам дня 9 марта доллар стоит около 74 рублей, евро – примерно 84,2 рубля. Это на 2 рубля меньше, чем утренние рекорды, откинули российскую валюту в реальность 4-летней давности: в ходе торгов доллар вырастал до 76,2 рублей, евро – до 86,04.

Одновременно отскочила и нефть. Баррель Brent котируется примерно на уровне 36,2 доллара, WTI - 32,7 доллара. Минимальные значения в течение дня составляли 31,02 и 27,3 доллара соответственно. Российская Urals стоит 34,8 доллара.